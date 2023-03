Monia BEN BEDIR

Adjointe de Direction au sein de la société CLEMENT DESIGN depuis 16 ans, j'ai porté une multitude de casquettes : RH, Réferente handicap, Gestion de la Formation, sites marchands, administration réseaux, RSE,..



En 2020, j'ai ouvert ma micro entreprise en tant que thérapeute et praticienne Reiki, l'accompagnement, l'humain, le soin, c'est ce qui a redonné un sens à mon quotidien.



L'ouverture de mon site marchand il y a 2 ans s'est imposé naturellement avec la thérapie et les soins Reiki. Proposer des produits naturels et Français en grosse majorité (Spiruline, Phycocyanine, Huiles essentielles, Tisane Ayurvédique, lithothérapie, librairie,,...) cohérent avec mon hygiène de vie et avec l'envie de le partager.



Passionnée de stratégie, porteuse de projet, j'ai besoin de challenge, de m'enrichir de nouvelles expériences, de contacts et de partage.



Aujourd'hui c'est primordiale pour moi de m'impliquer sur des sujets liés au climat, à l'environnement, à la solidarité, à l'alimentation consciente et durable, l'équilibre du corps et de l'esprit et du vivant.



Mes dernières actions :



Fresque du climat (animatrice) ;

Fresque de la mobilité

Fresque de l'alimentation

Atelier 2 tonnes ;

Programme ré-action make-sens solidarité

Programme ré-action make-sens climat

Programme ré-action make-sens alimentation durable

Formation Ademe - Améliorer sa connaissance sur les fondamentaux de l'Economie Circulaire (en cours)