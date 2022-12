Monique BITOUN

Après avoir dirigé un service marketing et communication dans une entreprise de batiment second oeuvre pendant 14 ans, je me suis lancée dans ce qui a toujours été ma passion "la photo", en faisant à travers cet art mon métier.

tout d'abord franchisée FNAC SERVICE, pendant une dizaine d'années, j'exerce actuellement sous ma propre enseigne en ayant mis l'accent particulièrement sur le travail de l'image numérique.



mon ambition : toujours pousser plus loin la créativité afin de se différencier au mieux et au plus loin de l'enfer de la banalisation.



deux enfants : une universitaire au canada en ethnologie et l'autre entrant bientot en seconde



Mes compétences :

Créativité