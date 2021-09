Monique LALEEUWE

Le tremplin audio-visuel vers la professionnalisation de ton art



"Concept alliant production médiatique, diffusion et booking itinérant.

Je pars à la rencontre des artistes cachés mais des plus talentueux de ma Belgique natale"



Nous actons sur différents aspects :

La consultance/ le conseil

La promotion

La production doutils promotionnels/ médiatiques.

La diffusion

Le booking



Un réseau médiatique

(Réseaux sociaux, radios, webzines, magazines, web tvs, Tvs,..)



étendu sur :

La Wallonie

Bruxelles

La France

Le Canada francophone



cfr : listing en fin de présentation



La route du rythme, c'est quoi ?



Lémission « La route du rythme » est une production 100% de notre label.

Cette émission propose des portraits dartistes faisant appel à nos services.



Nous y diffusons :

Lémission « La route du rythme »

Le répertoire de lartiste

Les informations de lartiste

Les lancements de single, EP, album



Une communauté



Nous voulons que chacun de nos artistes se sente soutenu par léquipe de la route du

rythme mais également par les autres artistes ayant fait appel à nous.

Voilà pourquoi, il existe notre « club des artistes de la route du rythme ».



Il comprend :

Un groupe messenger privé

Des rencontres on ou off line (en devenir)