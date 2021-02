Quelques mots sur moi ? ouh là ! d'après mes collègues et amis, j'ai plein de facettes :-)

Tantôt pédagogue, tantôt manager, tantôt technicienne, tantôt animatrice...

En fait, j'aime l'agronomie, l'innovation technique et technologique, le marketing, le partage d'expériences et de savoirs, cultiver les relations humaines, avoir des idées et participer à des projets, et surtout me rendre utile aux autres !