Monireh MIR KHOSH

De formation universitaire psychologue clinicienne et Education Spécialisée, pendant des années j'ai travaillé auprès des enfants autistes et présentant des troubles comportements et de la personnalité. Depuis mon jeune enfance j'étais attirée par la nature et l'univers olfactif. Ce qui m'a permis d'emmagasiner des odeurs et de développer ma faculté olfactive.

Ayant presque perdu ma faculté olfactive à la suite des changements d'utilisations des matières premières synthétiques à la place des naturelles, j'ai découvert le rôle indispensable de l'odorat dans l'équilibre psychique et du même le monde de la parfumerie de niche et d'auteurs il y a 25 ans.

J'ai créé des ateliers olfactifs en rapport avec le jardin et la nature qui m'ont permis de travailler avec les enfants et de les aider à progresser.

En 2003, j'ai eu l'idée de créer un lieu d'écoute et de conseil à travers les parfums pour aider et accompagner les personnes désirant trouver leur signature olfactifs.

Cette idée m'a permis de prendre le contact avec les parfumeur indépendants qui utilisaient les matières naturelles et nobles dans leur création avec des créations et des signatures uniques et osées.

Donc en 2006, j'ai créé la société CHEZ SOI AILLEURS et j'ai repris une parfumerie au nom existant d'Atelier Parfumé qui perdait ses clients.

J'ai recréé un nouvel univers olfactif en défendant les maisons et des créateurs des parfums indépendants tout en mettant les clients dans le centre d'intérêt.

De genre du café littéraire, j'ai eu envie que cet espace de conseil soit accompagné de la culture et des connaissance sur le métier des parfumeurs et leur savoir faire et aussi leur combat contre les grands groupes de finances.

Donc j'ai créé "le cercle des soirées des créateurs" dédiées aux différents créateurs, pour leur donner la possibilité de rencontrer leur public et de parler de leur métier et leur combat.

Voilà que depuis des années des inconnus qui sont attirés par l'univers de la boutique deviennent des amis et des clients fidèles.

Une nouvelle vague et nouvelle page dans l'histoire de la parfumerie moderne qui a inspiré beaucoup d'autres personnes à créer des univers semblables.