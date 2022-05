Monita SENG

Forte d'une expérience de trois ans en tant qu'assistante achats / approvisionneuse dans le secteur de la production et de la distribution électrique / électronique et chimique, j'aspire à de nouveaux horizons et à développer de nouveaux projets en tant qu'acheteuse dans le domaine industriel.



Rigoureuse, dynamique et curieuse, j'ai une expérience significative des approvisionnements, du processus achats (analyse des besoins, suivi d'un cahier des charges et développement produits, management et évaluation fournisseurs, management des coûts annexes)



Anglais courant, maîtrise du pack Office et de l'ERP SAP.



Mes compétences :

Approvisionnement

Contrôle des coûts

Droit commercial

Gestion des stocks

Développement produit

Négociation de contrat

Gestion de projet

Suivi des fournisseurs

Achats internationaux

Relation fournisseurs

Distribution spécialisée