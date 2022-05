Monitor PACK

Une solution installée rapidement sur un seul poste de travail ou serveur qui est capable de surveiller, vous informer par e-mail, SMS, journaux et d'agir en déclenchant vos scripts #powerShell, vbs, batch. Une application puissante conçue pour surveiller, gérer et produire des rapports. Utilisation de tous les compteurs de performance, envoi d'alertes, d'alarmes et génération de rapports graphiques, vous obtenez des informations complètes sur toutes vos applications, vos serveurs et PCs. Pas besoin d'une équipe dédiée à la gestion de solutions compliquées, nous vous fournissons tous les documents, procédures. Le concept est unique, toutes les applications, bases de données, les compteurs de performance, imprimantes existantes, ports (sockets), processus, actions, disques, serveurs Web sont surveillés et cela dans n'importe quelle langue. #MonitorPack agit comme un proxy, vous avez besoin de l'installer une seule fois sur un PC ou un serveur pour toute votre entreprise, vous pouvez également en installer un par site physique ou #ActiveDirectory pour les configurations multi sites.



