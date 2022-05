Monkarey AMANDINE

Jeune ingénieur diplômée de l'ITECH (Institut Textile et Chimique de Lyon), je souhaite vous proposer mes compétences techniques dans le domaine des peintures, encres, cosmétiques et adhésifs. Cette formation m'a également permis d'acquérir des connaissances dans les domaines du management de projet et management d'équipe.



Ces compétences s'appuient sur de nombreux projets réalisés dans le cadre de mes études mais surtout sur mes deux années d'apprentissage réalisées au sein de la société Encres Dubuit. J'avais pour mission de formuler des gammes d'encre UV et de répondre à des attentes clients précises.



Actuellement en poste au sein d'une société qui réalise des adhésifs de type PSA, j'occupe un poste de chef de projet. L'enjeu de ce poste est de développer des adhésifs répondant à des demandes spécifiques de clients ou bien d'optimiser une gamme déjà existante.



Je reste à ce jour, ouverte aux opportunités professionnelles que vous pourriez me proposer. Dynamique et autonome, je serais en mesure de répondre à vos attentes professionnelles.



Si mon profil professionnel vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je serais heureuse d'échanger avec vous.



Mes compétences :

Formulation encres UV

Qualité

Polymères

Recherche scientifique-documentaire

Travail en équipe

Chromatographie

Pack microsoft

TOEIC

Peinture, encre, adhésif et cosmétique

Colorimétrie

Gestion de projet

Spectrophotométrie

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel