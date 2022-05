Monke KPAI

Ingénieur Systèmes Réseaux et Télécommunications et titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur option informatique industrielle et maintenance.



Expériences pratiques et connaissances avancées en informatique. Connaissance approfondie du fonctionnement d’un ordinateur ainsi que l’installation, l’entretien et la réparation de systèmes informatiques.



Intérêt pour les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Capacité de développer divers projets et de les mener à terme.



Polyvalent, sens pratique, autonome, autodidacte, méthodique, esprit d’équipe, jugement critique. Disponible



Mes compétences :

Administration réseaux

Base de données