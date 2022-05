Monktar BELLO

Vous avez une application dont vous avez le code source et vous voulez :

- migrer vers un autre environnement

- ajouter des options à vos applications -

- un bug non résolu qui perturbe votre efficacité ou votre performance ...

Vous avez besoin d'une nouvelle application répondant aux exigences métier et intégrant les récentes avancées technologiques.

Principalement en Java, PHP, Jquery, CMS ou C++ avec une BD : SQL Server, MySQL ou Oracle

Je réponds présent. Vous avez droit à 20% de travaux gratuits.

Je compte assurer une veille technologique dans les domaines les plus passionnants des TIC.



Quelque soit la situation, j'essaie de garder la tête sur les épaules en restant simple et franc.

Mais, je préfère souvent la solitude mais j'accoure vers les autres avec amour pour chercher du mieux que je peux le consensus.





Mes compétences :

AJAX

Bénévolat

Internet

J2e

JAVA

Java J2E

Maintenance

PHP

Tennis

Web

Web Services

JavaScript

JQuery