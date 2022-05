Monnier ANNE

17 années, en service Environnement, m'ont permis de réaliser des diagnostics environnementaux et dossiers réglementaires : études d'impacts, dossiers loi sur l'eau, DUP, DIG...

principalement dans le domaine de l'eau (assainissement, hydraulique, cours d'eau, eau potable) -

avec en clients : collectivités eau et assainissement, mairies, CdC, privés...

un poste impliquant une gestion intégrale de la prestation : rédaction et chiffrage des propositions, organisation du plannig et des contacts, terrain, collecte et analyse des données, rédaction des mémoires, cartographie SIG



Quelques mois passés à l'AESN Direction Seine Aval, ont complété cette riche expérience par la gestion plus administrative des dossiers de demandes de financement dans le domaine agricole, et des contrats d'animation passés entre les collectivités et l'Agence. Je connais donc une partie des logiciels spécifiques AESN, ainsi que les rouages de ce fonctionnement.



Je suis à la recherche d'un poste qui me permettrait d'avoir une vision d'ensemble, soit d'un territoire, soit de projets, dans les domaines liés à l'eau : assainissement, cours d'eau, gestion du pluvial... Idéalement du côté maîtrise d'ouvrage, afin de contribuer depuis les 1ères ébauches jusqu'à concrétisation d'un aménagement.



Mes compétences :

Hydrologie

Loi sur l'eau

Études d'impact

Veille réglementaire

Évaluation environnementale

Eau et assainissement

Gestion administrative