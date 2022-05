Monnier MARIE NOELLE

De formation Infirmière, j'ai effectué (et effectue) des soins de nature préventive, curative ou palliative. Mon évolution a été progressive afin de développer différents domaines, (ex: Du plaies et cicatrisation).

La curiosité, la communication, la gestion des conflit, l'organisation, la supervision sont des plus dans ma profession.

J'aime relever les défis et contribuer à construire des projets en accord de la hiérarchie.



Mes compétences :

Elaboration et mise en place des projets de soins

Connaissance des traitements

Resoudre les dilemmes

Develloper, mise en place des formation

Elaborer, organiser, piloter les pojets, les etude

Analyse des besoins

Gestion des conflits

Identification des besoins

Gestion du risque

Supervision

Animation de réunions

Animation d'équipe

Animation de groupes

Coordination de projets

Organisation

Animation de formations

Coordination

Planification

Formation

Management