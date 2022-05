Monnier THÉRÈSE

Titulaire d'une Maitrise AES (administration économique et sociale) option Gestion des Entreprises, je dispose également d'une solide expérience de 17 ans dans le management d'équipe, la gestion des plannings salariés et le conseil à la clientèle.

J'ai occupé pendant 11ans le poste de Responsable Secteur Caisse chez Intermarché (Indre)puis chez Lecherc (Yvelines).

Désirant donner une nouvelle orientation à ma vie professionnelle, je me suis orientée vers le secteur de l'économie sociale et j'occupe depuis 8 ans le poste d'Assistante technique au sein d'une agence d'aide à domicile (gestion des plannings clients, gestion de l'équipe salariées, conseil auprès des clients).

De nature rigoureuse, je possède de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'organisation et une grande capacité d'adaptation et d'initiative développés lors de mes expériences précédentes.

Je recherche actuellement à évoluer dans ce secteur de l'économie sociale en concentrant mes recherches vers le milieu des mutuelles.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Planification

Conseil clientèle

Commodities

Employment Law

Human Resources

Microsoft Excel

Microsoft Word