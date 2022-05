Monsanto Serra MANUELA

Assistante de direction anciennement co-gérante



Formation et assistance du personnel de bureau en bureautique sur Word/Excel versions 2003, 2007, 2010



Remplacement de comptable et assistance en administratif : déclarations des diverses taxes



Assistance informatique sur la gestion de stock (en excel ou programme)



Création, installation, formation et personnalisation et assistance sur mon programme de paye sur Excel pour diverses entreprises sous diverses conventions collectives ayant du personnel en CDI, en CDD et des temporaires



Adaptation du logiciel de paye EBP (français) aux différentes conventions collectives du Congo



Consultance sur les logiciels de la gamme EBP :

paye, gestion commerciale, compta, automobile



Création et suivi de sites internet.



Opérations ponctuelles dans l’assistance informatique et la formation lors de la saison des Assemblées Générales à Paris.



Spécialisations :Consultante en informatique, Chef d'entreprise, Assistante de direction, formatrice en bureautique spécialisée en création de poste, assistance sur la paye du Congo



Mes compétences :

Excel

logiciel EBP