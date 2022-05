Monsef BENKTIB

Je suis un Ingénieur de son de formation lauréat de l'école française des arts et média -Studio M- expérimenté possédant une culture artistique et musical développée .



Ma formation pluridisciplinaire ainsi que mes stages, travaux et projets professionnels dans lesquels j’ai participé ou supervisé m’ont permis de développer un fort savoir-être et savoir-faire ainsi que des grandes valeurs d’engagement professionnel.



D’autre part je possède une grande culture musicale, étant passionné par le champ artistique depuis mon enfance, chose qui m’a poussé d’ailleurs à choisir le secteur pour développer mes compétences artistiques, techniques et professionnelles.







Mes compétences :

Les techniques du doublage

Sound design

Mixage audio

Mixage musical

arrangement musical

Montage de son

Bruitage

management d'une équipe techn

Prise de son