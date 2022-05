Monsef MEKKIOU

Gerente General · 2012 à aujourd’hui · Constantine

Cabinet Du Géomètre Expert Foncier /Mekkiou MonSef OFFRE DE SERVICE Monsieur : J’ai l’honneur de venir par cet écrit vous présenter mon cabinet d’études topographique et expertises foncières, sis à : Wilaya de Constantine, Commune de Constantine, Cite Ennour Onama 34 g Tel/fax : 031 971 506 _ port - 0772 888 924 E-mail : mekkioum@yahoo.fr Mon cabinet assure les prestations suivantes : (Tous types de travaux topographiques, géodésiques et cadastraux) 1) Planimétrie : - triangulation géodésique - polygonation. - Représentation cartographique. - Cotation des plans et calculs de superficies. - Plans de type linéaire (alignements :levé de bande). - Plans de type masse spécifique. - Plans et document divers (certificat de possession). 2) Altimétrie : - Nivellement trigonométrique . - Nivellement d’itinéraire. - Nivellement pour plans topographiques. - Profil en long. - Profil en travers. - Cubatures. 3) Implantation : - Implantation proprement dite. - Matérialisation sur le terrain. - Implantation en altimétrie. - Implantation de précision. 4) Levés d’architecture : - Plans d’intérieurs de précision. - Plans d’intérieurs d’usines et grandes salles. - Coupes. - Façades. - Figures de murs. - Aplombs. 5) Economie foncière : - Estimations. - Etat des lieux. - Partage des biens - Expropriations. - Gestion du bien foncier. 6) Urbanisme et ruralisme : - Lotissement - Etude d’aménagement autre que les lotissements. - • Assisté par un personnel jeune dynamique et qualifié. ✓ Equipé du matériel suivant : • 02 station totale TS 06 5 de marque leica. • Un niveau automatique N A 720 de marque leica. • Une imprimante HP 1220 C (A3). • Un scanner HP G 2710 ( A4). • Un appareil photo numérique Samsung SH 100. • Un pick-up sc 4x2 sans ac Hard Body Nissan. • Une station totale TC 407 de marque leica. • Une station totale TC R 407 ( à infrarouge) de marque leica. • Un théodolite DKM 2A de marque KERN. • Un niveau numérique sprinter 150 de marque Leica. • Un niveau automatique N A 730 de marque Leica. • Un GPS de Navigation ETREX de marque Garmin. • Un disto laser a 6 (avec Bluetooth) de marque Leica. • Une table humineuse. • 05 micro-ordinateur,+02portables. • Un scanner AGFA (A3) +un scanner AGFA (A4). • Une imprimante HP 1220C.(A3+)une imprimante HP 845C.(A4). • Une véhicule touristique, de marque kia (année 2009). • Un fax, dispose de réseau local et réseau internet. En plus de l’équipement bureautique Références fiscales du cabinet : a- Date d’inscription a l’administration des impôts :18/09/2011 a Constantine. b- Numéro fiscal :----------------1983 2501 0840631. c- Numéro Nif--------------------1983 2501 08406113. d- Numéro NIS------------------1983 2501 0840631. e- Article d’imposition :-------2501 61 00237. f- Numéro de compte bancaire : 002003903220076832. Monsieur : Nous serons fiers de répondre a vos sollicitations et vous satisfaire par la qualité de notre travail. Cabinet de géomètre métreurs