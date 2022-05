Monsia Patrick Ghislain LOUAMY

J'ai travaillé pendant cinq (05) années dans le secteur de l'exploitation de l'énergie électrique à savoir la production (centrale thermique, centrale hydraulique), le transport d'énergie (réseau du transport d'énergie H.T.B), le mouvement d'énergie (dispatching, répartition), la distribution (réseau de distribution HTA, B.T). J'ai une connaissance parfaite du système électrique (chaîne de production à la distribution en passant par le transport et le mouvement d'énergie).

Avec toute cette expérience d'exploitant et de maintenancier, je me suis converti en constructeur d'équipement électrique et ainsi j'assure le suivi de ces équipements et leur entretien sur les lieux d'utilisation. Ces équipements se sont les transformateurs de puissance (H.T.B/H.T.A; H.T.A/H.T.A), les réactances et les transformateurs de distribution.



Mes compétences :

Maintenance des transformateurs de puissance

Manutention charges lourdes et isolées

Electricité/Instrumentation/Mécanique

TRAITEMENT HUILE ISOLANTE

Changeur de Prises en Charges

Gestion de projet