Monsieur FRANCIS

Nous vous adressons notre lettre de présentation de nos expériences les plus marquantes. Anglo World fait de la traduction pour les entreprises nationales et internationales depuis plus de dix ans.



Ces expériences nous ont permis d’assister les hommes d’affaires au cours de leurs contacts qui ont abouti à des collaborations durables entre entreprises anglo-saxonnes / marocaines.



Ces travaux nécessitent une traduction parfaite avec des termes très techniques et spécifiques.



Les entreprises pour lesquelles notre collaboration a été significative sont :



La société Elecam Spie Batignole pour l’installation d’un transformateur sur un barrage en construction.



La société Motorola venant dans le cadre de la négociation du contrat de l’extension du réseau téléphonique avec Itissalat El Maghreb.

La société General Atomic (séance de travail traduction de fiches techniques) sur l’installation de la première centrale nucléaire marocaine.



La société A.B.B. Energy Ventures AG (traduction faite pour Jorf-Lasfar centrale thermique).





Le livre sur la Grande Mosquée Hassan II Edition L.A.X.



Les tapis du Maroc du même éditeur





Les brochures de la Fédération Royale Marocaine de Golf (à l’occasion du Trophée Hassan II)



Idem pour la Coupe de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem)





De multiples documents publicitaires pour l’Office national du tourisme.



De même pour la relation avec les anglophones, mon regard sur la culture Marocaine et ses traditions a été très apprécié.



Ainsi enrichi de ces expériences, nous souhaitons apporter notre savoir faire à la réalisation de vos projets.



Perfectionniste, précis, et intègre nous pouvons contribuer activement à la mission que vous proposerez.



Restant à votre disposition pour une future rencontre, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.





Anglo World



