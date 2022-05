Monsieur KEROS

Tais toi arrête de pleurer et trouve toi une vie.

Si tu es malheureux, infructueux, malade ou brisé, s'il te plaît garde ça pour toi. Le reste d'entre nous ni ne veut ni n'a besoin d'en entendre parler, alors ne te sens pas obligé de partager.

Si il n'y a pas grand chose qui ne va pas dans ta vie c'est qu'il ne se passe pas grand chose dans ta vie.

Bienvenue dans mon monde. Pas d'excuses autorisées. Va en face du miroir regarde toi dans les yeux et dit "tout ça c'est ma putain de faute"!

Ressentir, ressentir, ressentir... est ce qu'il y a des gens qui FONT des choses encore?

Je veux créer en vous un désir intense de vouloir plus. Je veux vous rendre malade d'accepter moins que ce que vous voulez. Mais pour faire ça je dois vous botter le cul.

Je n'ai pas peur de vous mettre en colère. En fait j'aime bien ça. Parce que si vous vous mettez un peu en colère ça veut dire que vous voulez être défié. Et pendant que je vous défie je peux vous apprendre comment vivre une meilleure vie.



Mes compétences :

C++

Android

Java

OpenGL

SDL

Raspberry pi