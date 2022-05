Monsieur LEZARD

Avec 20 ans de carrière, 4 albums et de nombreux singles et 45 tours édités ces dernières années, Monsieur Lézard est un artiste généreux et passionné qu’on ne présente plus sur la scène reggae française.



Monsieur Lézard revient à présent sur scène, dans une nouvelle formule acoustique, propice à l’échange et au partage avec le public. Il reprendra ses nombreux classiques qui ont fait sa notoriété ainsi que de nouvelles compositions.



Pour développer ce nouveau concept 100% acoustique, Monsieur Lézard s’est entouré d’un guitariste et d’un percussionniste, qui l’accompagnent également au chant dans cette aventure musicale et enregistrent l'album Au Fil du Temps…



Axé sur la nature et le cycle des saisons, un 1er single intitulé Saisons est sorti le 21 septembre 2013, jour de l'automne, suivi d'un 2nd single intitulé Geek, le 21 décembre 2013, jour de l'hiver.



C’est donc en toute logique que le nouvel album acoustique de Monsieur Lézard, Au Fil du Temps… sortira le 21 mars 2014 et marquera à coup sûr le printemps de cette nouvelle année.



