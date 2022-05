Monsieur MALTEZZ

Un certain nombre d'années se sont écoulées dépuis qu'il est Établi à kinshasa (novembre 2007), puis en projection d'etre implanter dans d'autres grandes villes du pays et pourquoi pas dans le reste du continent africain si besoin il y aura; Tout en ayant comme chéval de bataille la créativité pour le confort de l'homme dans son environnement tant domicilier, récréatif que proféssionnel;



Le groupe "NEXT-ideas"(Q$-Bro./ Entertainment) est une firme qui propose des services d’architecture personnalisés. En plus d’être dirigé par une équipe de professionnels passionnés, la firme s’impose dans un milieu en constante évolution par son engagement et la qualité de ses accomplissements.

Les services d’architecture offerts couvrent un vaste domaine d’expertise, notamment au niveau des projets commerciaux, gouvernementaux, publics et parapublics et ainsi qu’institutionnels.



L’équipe, qui allie savoir-faire, originalité et dynamisme, offre à tous ses clients l’assurance d’une expérience architecturale professionnelle conforme aux plus hautes normes de qualité en vigueur dans l'industrie et répondant de façon concrète aux attentes pré-établies entre la firme et le client.



NEXT-ideas se veut votre partenaire et c’est dans cette optique que chaque projet, abordé avec enthousiasme, reçoit l’attention nécessaire à son succès grâce à l’apport d’idées originales, de suggestions avant-gardistes et de solutions bien pensées.



Structuré et travaillant en synergie, l’équipe vous prête une oreille attentive et exerce un suivi minutieux tout au long du projet, car elle est consciente des enjeux auxquels vous êtes confrontés. Notre réputation doit demeurer exemplaire; c’est pourquoi nous mettons tout en oeuvre pour que chaque partenariat soit une réussite!



