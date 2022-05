Vous souhaitez faire la promotion de votre entreprise au travers du salon Alpitec China de Pékin qui se tiendra du 24 au 27 février 2016 ?

Profitez de la diffusion de plus de 5.000 exemplaires du magazine Montagne Ambition lors du salon Alpitec China pour mettre en avant votre entreprise, vos produits, vos services…





Montagne Ambition est une publication annuelle en mandarin qui adopte une ligne éditoriale à destination d’un lectorat exclusivement chinois. Editée par le groupe Montagne Expansion, créé en 1975, qui publie également le bimestriel « Montagne Leaders », référence absolue des professionnels de la montagne française, ainsi qu’ « Andes Líderes », le semestriel de la montagne hispanophone, cette publication s’inscrit aux côtés des décideurs chinois.

Largement diffusée à l’occasion du salon Ispo-Alpitec China de Pékin, Montagne Ambition est également envoyé aux principaux décideurs de la montagne, des sports et des activités outdoor en Chine.



Plus qu’un simple magazine, Montagne Ambition est un véritable outil à la décision, à destination d’un public composé essentiellement de décideurs en lien avec le monde de la montagne. Cette publication se fait fort de leur proposer et de leur dévoiler les nouvelles solutions de transport urbain ou touristique par câble, les innovations du tourisme 4 saisons tant au niveau des produits que des solutions d’aménagement.

Montagne Ambition est le magazine de référence des professionnels de la montagne en Chine, c’est le trait d’union entre les entreprises du secteur de la montagne ou de l’outdoor et la Chine.





Pour devenir annonceur ou avoir plus de renseignements, vous pouvez :

Contacter le service publicité

- par e-mail : publicite@montagneexpansion.fr

- par téléphone : +33 (0)4 76 90 99 68



