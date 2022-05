Montalto ANDREA

Mon prénom est Andrea, j’ai 53 ans.Je suis guide certifié de la ville de Rome et de Turin. J’ai une maîtrise de Langues et littératures étrangères et j’ai enseigné dans les écoles publiques en France et en Italie.

Depuis une quinzaine d’années je m’occupe de raconter aux visiteurs des siècles d’histoire et d’art. J’aime ce métier ancien et je peux dire d’avoir une recette pour ne pas être un guide enuyeux: j’ai de la passsion, de l amour pour cette ville et de l’imagination…

Rome me fascine, son charme est éternel ; immortel est le souffle de son histoire.

Il me semble un gros cadeau du destin mon amour pour Rome, une ville unique au monde, peut-être la plus belle ville existante!