Montassar KHADHRI

Actuellement et depuis Septembre 2014 j’occupe la fonction de contrôleur technique pour le compte de la Société Tunisienne de la Prévention et du Contrôle technique (SOTUPREC).

Ma principale mission étant l’examen des dossiers d’exécution en béton armé et charpente métallique, en plus de l’inspection des chantiers.

Fort des compétences acquises tout au long de ma formation, mes stages et durant mon projet de fin d’études, je possède à présent une bonne connaissance des outils AutoCAD, Arche et Robot.