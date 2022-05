Montauban SUPPLAY

Qui sommes-nous ?

Une commande exceptionnelle, un nouveau chantier, une absence, une démission, un nouveau projet … depuis bientôt 50 ans, Supplay vous propose des solutions de flexibilité en intérim ou en recrutement.



Que vous soyez un grand Groupe, une PME/PMI ou un artisan, Supplay intervient avec plus de 130 agences en France auprès de 11 000 clients. Nos équipes sont expertes dans tous les métiers de l’industrie, de la logistique, du transport, du bâtiment, des travaux publics ainsi que l’ensemble des métiers tertiaire et cadres. Supplay c’est plus de 450 000 missions d’intérim par an.



Certifié QSE et première entreprise de travail temporaire à être évaluée exemplaire pour sa politique RSE, Supplay est un gage d'excellence.