Montaubanguesthouse 46FM

Séjournez au 46FM :: Montauban GuestHouse :: chez des artistes chineur photographe slameur amateurs d’art et de jazz, et venez découvrir les oeuvres de l’artiste exposé(e) à la Gallery du couloir "7 à voir"

:: Juin 2018 ::

exposition des photos "Prises de temps" de patricia huchot-boissier



La Guest du 46FM est située au 46 Faubourg du Moustier, la plus ancienne avenue de Montauban, nous vous accueillons pour 1 nuit, 1 semaine dans notre maison de ville (immeuble) située dans le cœur historique de la citée d’Ingres, Bourdelle, Desnoyer, Olympe de Gouge, Antonin Perbòsc…



:: Accueil Vélo ::



Cadre idéal pour visiter, sans voiture.

Touriste, artiste, musicien, journaliste, commerciaux…. votre chambre est prête !!