Monteur Chalet STÉPHANE RENAUD

Assistance Technique au Montage,

Montage HEHA (hors d’eau hors d’air),

Montage complet,

Montage de tout kit en bois :

En madriers, ossature-bois, rondins, fustes et poteaux-poutres, lames de terrasse, bardages, lambris…

Maison, abri de jardin, terrasse, carport, cuisine d’été, porche, auvent, console, préau, club-house, parquet, lambris, bardage, clin, bar, comptoir, aménagement intérieur et extérieur…

Quelques soient : votre style, fabricant, structure, essence de bois et votre projet !

Contrôle qualité dans les usines au niveau international.



Fort de plus de 28 années d’expérience,



Monteur de maisons bois et chalets, président de ASR S.A.S,

Stéphane Renaud, charpentier de formation,

monte depuis plus de 28 ans des kits et maisons individuelles en bois fabriquées sur mesure.

Plus de 500 chantiers exécutés tant en Assistance au montage auprès du client/propriétaire du kit

qu’en Montage Complet ou HEHA de chalets/maisons bois

pour les particuliers et fabricants comme :

Honka, Artichouse, French Baltic Service… et habite sa propre fuste !



Nous nous déplaçons partout en France comme à l’International,

avec notre équipe, notre matériel, un chariot élévateur (suivant le lieu)

pour le montage de maisons bois et tout kit en bois.



La solution du montage à retenir est à définir suivant vos disponibilités et votre budget.

Nous présentons naturellement toutes les garanties : responsabilité civile, décennale,

suivant la solution de montage déterminée.



Contactez-nous par mail à monteurchalets@gmail.com

Visitez notre site web : http://www.monteurchalet.com/

Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/montage.maison.bois



