Monti GUSTIN

Vous souhaitez faire installer un chauffage pour une courte durée ? Locaclim vous met à disposition son savoir-faire pour répondre rapidement à toute sollicitation, à tout moment et quelque soit le lieu.

En choisissant de faire une location d’équipements, les professionnels ainsi que les particuliers peuvent se faire des économies notamment si l’utilisation est de courte durée.

Employés pour tout type de local démontrant un fort taux d’humidité ou pour conserver un taux d’hygrométrie précis, les déshumidificateurs mis à disposition par Locaclim apportent sécurité et mobilité.

Concernant les climatiseurs, Locaclim propose des matériels de climatisation de différents modèles : des climatiseurs mobile split déconnectable, des climatiseurs monoblocs et bien plus encore.

Canons fuel, aérothermes électriques ou même des chaudières ou pompes à chaleur, Locaclim c’est un grand panel de matériels de chauffage pour évènementiel ou bureaux.



