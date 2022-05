Montial FABIEN

Après avoir travaillé plusieurs années dans le domaine de la maintenance informatique, j'ai choisi d'opérer une reconversion professionnelle.

J'ai donc suivi une de ma formation de technicien en électricité et domotique grâce à laquelle j'ai travaillé avec différentes sociétés officiant dans plusieurs domaine.

Ceci m'a permis d'accroitre mon domaine de compétences.

Je suis aujourd'hui polyvalent dans différents domaines de l'informatique et de l'électricité domestique et je m'adapte aisément au milieu professionnel dans lequel j'évolue.



Mes compétences :

Support informatique

Maintenance informatique

Courant faible

Alarme intrusion et domotique

Vidéosurveillance

Electricité basse tension

Contrôle d'accès

Photovoltaïque