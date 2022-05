Montmartin MARIANNE

Titulaire d'un Bachelor of Science in Osteopathy with full honors en 1999, délivré par l'Université du Pays de Galles, j'ai effectué mes études au Royaume Uni à l'European School of Osteopathy (Maidstone, Kent).

J'ai créé mon cabinet d'ostéopathie à Montelimar dans la Drôme en 2000, et repris une activité existante à Aubenas (Ardèche) en 2002.

J'ai enseigné au Collège International d'Ostéopathie (CIDO, Saint Etienne) de 2000 à 2003.

De 2003 à 2009, j'ai été la trésorière du Registre des Ostéopathes de France (ROF), organisation nationale à vocation ordinale.

De 2009 à 2010 j'ai été élue Présidente du Registre des Ostéopathes de France.

En 2008, j'ai été élue conseillère municipale de Saint-Marcel les Sauzet (Drôme).

Actuellement j'enseigne au Centre Européen d'Enseignement Supérieur de l'Ostéopathie (CEESO) à Lyon ou je suis régulièrement jurée pour des examens finaux et autres.

J'appartiens au think tank La Double Arche.