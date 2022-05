Montserrat RONCHERA

En partant d’une expérience importante en tant que haut fonctionnaire et plus tard comme conseillère externe de diverses administrations publiques et d’entreprises privées, j’ai axé mon activité sur la gestion stratégique et l’audit organisationnel, ainsi que sur les stratégies de développement de centres urbains ou régionaux dans des domaines variés comme le tourisme, le commerce ou l’industrie, mais également au sein d’entreprises des secteurs les plus divers.



Dotée de flexibilité et d’une grande capacité d’adaptation aux divers environnements, mon approche des différents projets ou j’ai participé se base essentiellement sur l’analyse mais également sur la facilité de communication et d’échanges avec les personnes sollicitées dans chaque cas, et également sur mes possibilités à gérer des groupes humains de façon synergique afin d’obtenir les meilleurs résultats selon l’objectif poursuivi.



Au cours des différents projets menés de façon individuelle ou en équipe, mes facteurs clefs de réussite ont été la curiosité, la polyvalence, la capacité d’adaptation à des réalités complexes dans des environnements en transformation, mais également la recherche de solutions novatrices et créatives dans des contextes où la différenciation était peu aisée.



Mes compétences :

Administración

COMMERCE

Communication

Comunicación

Conseil

Consultoría

Dirección

Estrategia

Internacional

Marketing

Organisation

Polyvalence

Stratégie

Tourisme

Turismo

Voyages