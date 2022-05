Moojo vise à favoriser l’insertion professionnelle d'artistes amateurs et à démontrer la qualité et l’inventivité des artistes amateurs et techniciens.



Moojo Bees est un carnet d’artistes et de techniciens du spectacle. Cameraman, photographe, monteur, maquilleur ou encore chanteur, orchestre, musicien, danseur..., appelés les Bees, accompagnent le temps d’une journée, d’une soirée. Moojo Bees permet à des Artistes et Techniciens du spectacle débutant de se professionnaliser, d’accroitre leurs connaissances et compétences en leur permettant d’aller sur le terrain et de faire de ce qu’il aime leur métier.



Moojo Creation est un Portail internet culturel destiné aux artistes amateurs, il s’articule autour de diverses disciplines. Ce site à pour but de donner de la visibilité à l’art amateur, de développer des rencontres entre artistes et de soutenir des initiatives dans ces domaines.



Mes compétences :

Arts plastiques

Musique

Arts graphiques

Réalisation de films

Photographie

vidéos

Danse