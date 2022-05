Qui suis-je ?...

Une autodidacte au profil Bohème, amoureuse de l'Art Nouveau, fascinée par l'Art Italien, peintre dans l'Ame et touche à tout... Passionnée?...assurément.

Mon enfance est bercée par l'Univers Métallique de mon géni de grand-père. L' incroyable inventeur me montre la voie. Il m' insuffle ce mode "ON" du rêve à la réalité." Ose "



En Janvier 2001, je crée mon Entreprise d' Art & Décoration. Et si depuis toujours, mes pinceaux colorent ma Vie, je me suis laissée séduire par bien d' autres matières, dont il fallu le Fer et.....les Polyéthylènes.

Sans cesse je vogue, de lieu en lieu, de thème en thème, de trompe l' oeil en volume. Fresques, Sculptures, Mobiliers, Luminaires... je compose, décompose, recompose, customise et...ose... des espaces et des Objets, que j' espère inédits et uniques.



Des qualités ?...

Artiste Auteur et Créateur, je propose et expose mon travail de Muraliste, Peintre, Décoratrice, Scénographe et Designer d'espaces"...diplôme obtenu en 1996.



Autres choses ?...

OUI, un voeux.......Celui que jamais ne s'estompe cette Magie de créer encore et toujours, l'Esprit Libre, Sensible et Fou...





S.L.Moon is a self-taught enthusiast, in love with Art Nouveau, particularly fascinated by the Italian movement, art is in her bohemian soul and she have more than one string to her fiddle. Her childhood was surrounded by a metallic universe with her grandfather of genius. This incredible inventor, winner on numerous occasions of the Concours Lepine showed her way and the love of art. She chose brushes to color her future, and her dreams became reality. In 2001, she created her company "S.L.Moon Art et Décoration". Eight years later, her original style now incorporates metal and plastic. From place to place, and idea to idea, masses of "trompe l'oeil", she composes, deconstructs, customizes, and uses spaces to create original and unique work of art. Her wish: that this creative magic never stops. Free spirited, sensitive and crazy, Moon is an artist, a muralist, a decorator, and designer, who graduated in 1996.



Mes compétences :

Sculpture