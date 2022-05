Mootaz BELLEH AAMRI

Agé de 25 ans et en cours d’effectuer mon stage PFE chez Valeo Dav Ben Arous qui sera soutenu le 08/06/20015. Mon cursus universitaire, centré sur le domaine de l’électrique, l’automatique, et la gestion industrielle, m'a permis d'acquérir l'ensemble des compétences de bases nécessaires en construction électrique et conduite de projets. De nombreux stages pratiques m'ont permis, par ailleurs, de développer mon sens du management et mon esprit d'initiative.

Ma formation et mon inclinaison personnelle pour le domaine de l'industrie électrique témoignent de mes facultés d'adaptation et de mon esprit d'analyse, ce qui me permet d'être polyvalent et rapidement opérationnel.



Je reste à votre disposition pour tout complément d'information que vous jugerez nécessaire, et dans l'attente de vous exposer de vive voix mes motivations



Mes compétences :

VHDL

Pascal

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

LabVIEW

En collaboration avec service maintenance

C++