Moquaddem MOHAMED

Mohamed Moquaddem TECHNICO-COMMERCIALE DES INTRANTS AGRICOLES

âgé de 22 ans ,j'ai obtenu mon bac en 2010 puis j'ai poursuivi mes études à l'institut des Techniciens spécialisés en agriculture de Souihla .Marrakech. à l'institut j'ai pris des formations sur :

-Les techniques de ventes / Marketing / Merchandising

-L'entretien et la conduit techniques des cultures et l'utilisation des intrants agricoles

-Conseiller à la vente et l'utilisation des semences des pesticides et des engrais

-Prospecter des nouveaux clients.

-Garder l’éveille concurrentielle.

-Fidélisation des clients.

-La gestion commerciale d'une entreprise

-Les grands et les petits matériels agricoles ( tracteurs, pulvérisateurs, engins).

maintenant je travail à la societe Salade plus specialist à la production et la vent des défèrent type de salade .



Mes compétences :

EXCEL WORD POER POINT

Commercialisation des Intrants Agricoles

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel