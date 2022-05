Moquet FRED

Trouver des idées, développer des concepts originaux, durables et déclinables sur tous les supports média et multicanaux pour les marques et les institutions.

Enchanter le réel par l'amour des mots avec passion, jubilation, pour rédiger des textes percutants, séduisants.

Contribuer en amont à la réflexion stratégique afin d'élaborer un brief à la fois rigoureux et inspirant. Impulser et animer des équipes de créatifs pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes...



Mes compétences :

Publicité