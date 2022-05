Je suis enseignant du primaire de formation, par la suite travailleur social spécialisé dans la formation et la réinsertion des personnes handicapées et formateur en travail social et présentement orthopédagogue.



Mes compétences :

Intervention en situation de crise

Formation d'enseignants du primaire

Intervention auprès d'enfants difficiles

Intervention auprès des enfants délinquants

Formation et réinsertion de personnes handicapées

Évaluation et intervention orthopédagogiques

Évaluation/accompagnement d'élèves en difficulté

Conception/réalisation programmes de rééducation

Identification besoins/capacités des élèves

Correction des difficultés d'apprentissage

Conseils/soutien auprès des enseignants