Mor ELHADJI SARR

Aprés une trentaine d'années dans la fonction publique en qualité de professeur d'Anglais,j'ai décidé d'accompagner les étudiants et professionnels désirant passer une formation préparatoire pour les examens GMAT,GRE,SAT, TOEFL...Avec une expérience réussie dans ce secteur, avec notamment des années de partenariat avec des centres de formation tels que ISM (Institut Supérieur de Management), Suffolk University, Dakar English Language Center...je me suis lancé sur la formation des jeunes futurs leaders qui désirent parfaire leur niveau en Anglais commercial, technique, Anglais des entreprises et qui veulent passer les tests de GMAT, GRE etc...



N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions concernant ces formations et notamment pour un devis gratuit.



C'est parce que le monde bouge que l'Anglais des affaire est devenu incontournable.



