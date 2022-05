Titulaire d'un MBA en gestion de projet et d'un DESS en banque finance gestion des risques, je suis doté d'une solide expérience en microfinance et gestion de projet de plus de 25 ans. Mon cabinet est régulièrement mis à contribution pour l'exécution de missions d'assistance technique au profit d'ONG, de projets et d'institutions de microfinance dans pratiquement toute la région Afrique de l'Ouest. Je réalise également plusieurs étude de faisabilité pour le compte de promoteurs individuels que j'accompagne jusqu'au financement de leurs projets.



Mes compétences :

Développement organisationnel

Microfinance

Management coopératif

Etudes et recherches

Ingénieurie de la gestion de projet