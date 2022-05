Fort d'une expérience dans des cabinets d'Audits et d'Expertises Comptables notamment la Société de Contrôle des Comptes (SCC) et KPMG et dans d'autres structures publiques Agence Régionale de Développement (ARD), je suis titulaire d'une Licence Professionnelle en Finance/Comptabilité à l'Université Alioune DIOP de Bambey (UADB) ensuite je me suis viré dans un master Comptabilité Contrôle Audit (CCA) qui est en cours de validation ce master2.

Actuellement j'occupe le poste Comptable à Touba Bakhdad SARL.



Mes compétences :

contrôle de gestion

La comptabilité

mark

audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access, Sarri compta, sarri immo, sarri