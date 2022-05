Morad AJGHOUGH

Jeune ingénieur d'état en Génie Mécanique de l'Ecole Mohammadia d'Ingénieurs, motivé et ambitieux, cherchant de nouvelles opportunités pour me lancer dans le monde professionnel à travers des projets innovants et créatifs.

Mon parcours scolaire technique (depuis le secondaire) me permet l'intégration rapide dans n'importe quel projet, ainsi mon esprit d'équipe me permet l'insertion immédiate dans mon groupe du travail.



Mes compétences :

Conception mécanique

Traitement de surface (SolidWorks)

Electrotechnique

Logiciels de DAO (Catia V5 et SolidWorks)

Pack office

Mécanique des fluides

Logiciels de simulation

Solidworks

RDM

C++

C Programming Language

Autocad

ANSYS

Patran