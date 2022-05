Morad BOUZIDI

Etant un lauréat du master spécialisé "Qualité du logiciel" de Kénitra (Maroc), j'ai pu suivre une formation hautement qualifiée et très diversifiée, ce qui m'a permis d'avoir une vision globale sur l’ensemble des besoins du marché marocain dans le domaine d'informatique.

Cependant mes expériences m’ont permet d’approfondir mes capacités technique et personnel. Ce qui me permettra de bien choisir et définir mes orientations et mes objectifs professionnels.



Spécialités



• Méthode d’analyse & Langage de modélisation : Merise2, UML2.

• Développement Web : JEE (EJB3,Jsp,servlet, JDBC), ZendFramework, ASP.NET, PHP/PHP5, JavaScript, DOM, JQuery, Ajax, CSS, XML, (X)HTML, web 2.0.

• Développement Procédural : Java, C/C++, C#.NET , NET Framework, JavaBeans.

• Systems d’exploitation: Windows, Linux.

• Gestion des versions : Git , SVN.

• Base de données : SQL Server, Oracle (Pl/SQL et SQL standard), MySQL, Access.

• Réseaux: OSI Architecture, Architecture TCP / IP et applications, Réseaux Locaux (Ethernet), OSPF, RIP, ACL, FTP, DNS, DHCP.

• Serveur : Installation et configuration d’un serveur web (Tomcat,JBoss).

• Outils : Eclipse,NetBeans,Visual studio,MS Projects, Enterprise Architect, Power AMC, ...

• Divers : Gestion de projet, Génie Logiciel,ISO,CMMI, Principes des tests.



