Je suis général de gendarmerie avec un parcours atypique dans les pays arabes. Je suis né et éduqué en Égypte, j'ai travaillé au Liban et en France dans la sécurité et le renseignement.

Ancien élève de l'INHES France ( Institut national hautes études de la sécurité) 18ème promotion, je suis domicilié à Paris et chercheur dans le domaine de l'antiterrorisme ( partenariat secteurs privés publiques).



G.Mourad Chedid.