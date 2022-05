Morad ELQARTIT

Aprés une expérience inoubliable de deux ans et klk chez Ippon Technologies (technologies J2EE) j'ai rejoins l'équipe de PRO-INVEST en tunisie ça fait maintenant 1 an.



Au sein d'Ippon Technologies, j'ai commencé en tant qu'ingénieur études et développement, depuis un an je suis chargé du poste d'Ingénieur Responsable Technique.



Durant ces deux années j'ai travaillé sur pas mal de projet avec les technologies de pointe (autour de J2EE), en résumé :



? Participation aux réunions Clients

? Aide à la réponse technique d?appel d?offre

? Organisation technique France/Maroc

? Animation de Séminaire

? Formations données sur le portail Liferay

? Développement autour d?outils de Portail JSR 168

? Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform 1.4



Mes compétences :

AJAX

Internet

J2EE

JAVA

Liferay

Struts