Morad ESSAMKAOUI

Je m’appelle Essamkaoui Morad j’ai 25 ans célibataire je suis titulaire d’un master spécialisé en modélisation simulation et instrumentation



Mes compétences :

Traitement numérique du signal.

Electronique et microélectronique:

Mécanique générale.

Recherche opérationnelle

Théorie de l’information, codage et compression.

Electricité générale.

Electronique des capteurs.

Traitement d’images.

Entrepreneuriat et créativité

LabVIEW

Proteus ISIS

OrCAD

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Matlab

Linux

C++

C Programming Language