Morad HASNAOUI

Après une dizaine d'années d’expérience, je possède une vision globale dans le domaine Service Delivery des systèmes d’information et des services d’utilité publique (utilities et énergies).



Relationnel client, dynamique et rigueur, je suis prêt à appliquer mes connaissances et m’adapter à de nouveaux environnements.



Mes compétences :

Oracle CC&B

Apex

Marketing opérationnel

Développement informatique

ITIL Foundation V3

Oracle Database

CMMI

Conception fonctionnelle

Expression de besoins

Offshoring

Gestion de projet

Leadership

Lean management