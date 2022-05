Salut

je m'appelle Morad Jlita âgé de 24 titulaire d'un baccalauréat et d'un diplôme DTH de l'institut de technologie hôtelière et touristique ( cuisine et service et gestion d’équipe )

j'ai des experiences dans bcp de secteurs tels que le secteur commerciale et de transport...etc

sérieux souriant . j'ai le sens de responsabilité et capable.

j'ai passé des expérience dans mon domaine et même dans d'autre domaine tells que le service des clientèle et la prise des charges des clients....etc

je suis actuellement sans emploie



Mes compétences :

Restauration

Service client

Gestion de la relation client

Animation

Transport