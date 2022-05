Morad OUCHENE

Durant 5 ans, j’ai développé de solides compétences dans la ventes, le marketing et

la communication, ce qui m’a permis de parvenir à une augmentation des ventes

substantielles . Je me nourris de défis et de changements et je cherche toujours de

nouvelles opportunités pour construire des relations clients positives.

Je suis très intéressé par un poste de Business Development dans votre société qui

du fait de ma forte expérience chez Apple Insc France à Paris , fera de moi un

candidat compétitif pour ce poste . La principale force que je possède , ce qui vous

garantira mon succès :

• Mon engagement à « l'Excellence » .

• Ma contribution exceptionnelle au Service à la Clientèle.

• Ma capacité à Gérer et Former une Équipe efficace .

Je toujours été en mesure d'établir et de maintenir d'excellentes relations avec les

clients et les collègues de travail à tous les niveaux . Mon expérience avec les

Nouvelles Technologies me permette de rester dans un niveau supérieur d’exigence.



Mes compétences :

Etre orienté vers l'Action

Avoir le sens des Affaires

Savoir Gérer les Conflits

Savoir Ecouter

Faire preuve de Créativité

Etre Orienté vers les Résultats

Savoir Motiver

Etre Orienté vers le Client

Savoir Consituer des Equipes Perdormantes