Morad OUHGGOU

Passionné de gestion, j'ai choisi l'expertise comptable pour l'aspect relationnel de ce métier, la rigueur, le goût pour les chiffres, sa fibre gestionnaire au service de l'entreprise et sa pérennité. L'expert comptable est plus qu'un prestataire de service d'externalisation de fonction support, c'est un partenaire privilégié qui oriente, conseille, informe, accompagne le chef d entreprise. C'est dans cette perspective que je conçois mon rôle au sein d'un cabinet d'expertise comptable pour orienter mon action vers la satisfaction du client au-delà du métier de base de production de l information comptable et des déclarations fiscales associées.



Mon objectif est dans une phase initiale de faire mes premiers pas comme collaborateur afin de consolider des compétences solides dans le cadre notamment de trois années en tant qu'expert comptable stagiaire à l issue desquelles je passerai mon DEC. Dans un second temps, je souhaiterais exercer en tant qu'expert comptable dans un statut de salarié quelques années avant de m'associer à un cabinet existant ou dans le cadre d'un projet de reprise d'une clientèle en fonction des opportunités présentes.



Mes compétences :

Gestion

Audit

Finance

Expertise comptable

Management