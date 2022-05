Je suis morad SAFSAFI ,j ai 29ans et j habite a Casablanca,j ai obtenu mon baccalauréat en 2007 option sciences expérimentales,après j ai fait l inscription dans un centre de formation J ai passé deux ans à fin d avoir mon diplôme technicien spécialisé en maintenance des machine .en 2011 c était mon premier pas dans la faculté( fsej)Mohammedia j ai passé 3ans d ailleurs pour prend ma licence fondamentale en économie et gestion